Pronostic Angers Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers enchaîne face au Paris FC

Relégué à l’issue d’une saison catastrophique, Angers a pour ambition de retrouver au plus vite l’élite. Pour débuter, le SCO n’a pas répondu aux attentes et a perdu sur la pelouse de Laval (1-0). Par la suite, Angers a pris un point face à Annecy (0-0) et a été plutôt heureux d’accrocher un nul contre Auxerre (2-2) qui s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique. Cette entame sans saveur a pris une autre tournure le week-end dernier avec un succès arraché à Dunkerque grâce à un penalty d’Abdelli dans les arrêts de jeu (1-0). Cette victoire laborieuse pourrait tout de même avoir libéré le SCO qui est désormais déterminé à poursuivre sur sa dynamique.

En face, le Paris FC a longtemps été l’un des grands favoris à la montée, mais a raté plusieurs opportunités. Auteur d’une saison sans relief l’an passé malgré une belle dernière ligne droite, le club francilien semble avoir revu ses ambitions à la baisse. Pour lancer cet exercice, le PFC s’est incliné 3 fois consécutivement face à Caen, Grenoble et Pau sur le même score de 2-0. Lors de ces rencontres, les Parisiens ont payé cash leur manque de confiance, mais aussi leur indiscipline (2 cartons rouges). En revanche, le week-end dernier, les hommes de Stéphane Gili ont pris plaisir lors de la réception de Concarneau (3-0) avec notamment un doublé d’Hamel. Devant son public, Angers aura à cœur de surfer sur le succès arraché à Dunkerque dans les dernières secondes pour prendre le dessus sur une formation parisienne pas encore pleinement guérie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

