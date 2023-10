Pronostic Amiens Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Laval dos à dos

Parti pied au plancher dans cette saison de Ligue 2, Amiens s’était positionné comme un potentiel candidat aux play-off. Mais voilà, depuis cette excellente entame, le club picard n’a cessé de reculer. En effet, les hommes d’Omar Daf restent sur 6 matchs sans la moindre victoire et sont retombés à la 10e place avec 6 points de retard sur la 5e place qualificative pour les barrages. Le week-end dernier, les Amiénois ont mis fin à une série de 2 revers consécutifs en accrochant un Annecy décimé en Haute-Savoie (1-1). Cette rencontre aura permis à Andy Carroll de marquer un magnifique but (son 2e en 7 matchs) L’international anglais espère aider son équipe à renouer avec la victoire lors de la réception du leader, Laval. À domicile, Amiens s’était montré jusque-là solide, mais a été surclassé par Angers lors de la dernière journée (1-4).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Laval est une bonne surprise de ce début de saison. Sauvé in extremis l’an passé grâce à une excellente dernière ligne droite et un but de Diaw dans le temps additionnel lors de la dernière journée à… Amiens, Laval a profité de sa réussite pour prendre les commandes de la Ligue 2. Jusque-là, les Tango n’avaient perdu qu’à Troyes (3-1). En clôture de la journée précédente, la formation mayennaise recevait l’AS Saint-Étienne dans un choc du haut de tableau. Tombés face à des Verts solides et performants loin de leurs bases, les Lavallois se sont inclinés à domicile sur le plus petit des scores (0-1). Ce revers ne remet rien en cause, puisque le Stade a montré d’excellentes choses mais n’a cependant pas connu la même réussite que lors des rencontres précédentes. Entre une équipe amiénoise solide à domicile et celle de Laval qui veut se racheter après avoir vu sa série de 6 victoires de rang s’achever, on pourrait voir les 2 formations se quitter sur un nul.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 305€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,73 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Laval :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Amiens Laval encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Laval se fait surprendre par Saint-Étienne