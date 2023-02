Pronostic Amiens Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux enchaîne à Amiens

Affiche du lundi en Ligue 2. Un temps dans le coup pour la montée, Amiens a raté l’opportunité de suivre le bon wagon. En effet, les Picards se trouvent à l’orée de cette journée en 9e position avec 9 points de retard sur leur adversaire du jour. Le départ d’Arokodare lors du mercato a été un coup dur pour le club amiénois, car son duo avec Papiss Cissé était l’une des forces du club. Les dirigeants pensaient faire une affaire, car l’attaquant marquait moins avant son départ, mais il n’en reste pas moins que des difficultés offensives apparaissent. Lors des 6 dernières journées de championnat, le club amiénois ne s’est imposé qu’une seule fois sur la pelouse de Niort (1-3), relégable. Battu lors de son dernier match à domicile par Metz (0-2), Amiens a ensuite subi la loi du promu Annecy (2-0). En manque de confiance, le club picard n’a pas le match idéal pour se relancer.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Bordeaux est engagé dans la course à la montée, mais fait face à la rude concurrence de Sochaux, notamment. Battus à la surprise générale à Niort il y a 15 jours (3-1), les dirigeants bordelais mais aussi le coach David Guion avaient tapé du poing sur la table. Cette prise de position a été bénéfique, puisque les Girondins ont renoué immédiatement avec la victoire face au Paris FC (2-1) le week-end dernier. Bien rentrés dans leur match, les Bordelais ont marqué par Bokele et Barbet, mais se sont fait peur dans la dernière demi-heure. Néanmoins, ce succès a été important, puisque Bordeaux a ravi la 2e place à Sochaux. Les Bordelais sont conscients qu’il est important de s’imposer ce lundi avant la réception de Saint-Étienne et un déplacement crucial à Sochaux. Relancé par son succès sur le Paris FC, Bordeaux devrait profiter de la baisse de régime des Amiénois pour décrocher 3 points importants.

► Le pari « Victoire Bordeaux » est coté à 2,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 265€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens Bordeaux:

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Amiens Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !