Pronostic Almeria Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo Vallecano va chercher un résultat à Almeria

A l’instar de la Ligue 1, la Liga reprend ce vendredi avec une opposition entre Almeria et le Rayo Vallecano. Promu l’an passé, l’Union est parvenu à se maintenir dans une fin de saison palpitante. En effet, Almeria a profité du faux-pas de Valladolid et a dans le même temps accroché un nul face à l’Espanyol dans les dernières minutes. Intéressant l’an passé, l’ancien rémois El-Bilal Touré a signé cet été à l’Atalanta Bergame. En revanche, Luis Suarez, prêté par l’OM, s’est définitivement engagé avec l’Union et Almeria a misé sur Edgar Gonzalez, arrivé en provenance du Real Betis. La préparation de l’Union a été plutôt solide avec une large victoire sur El Ejido (7-0) et une plus serrée face à Grenade (1-0). Entretemps, les Rojiblancos ont signé deux matchs nuls face à Las Palmas et Antequera pour un revers face à Malaga.

