Pronostic Ajaccio Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio se reprend face à Dunkerque

Ajaccio a fait partie des victimes du passage de la Ligue 1 à 18 clubs. En effet, pour son retour dans l’élite, la formation corse avec ses moyens limités n’a pas su éviter l’une des 4 dernières places du championnat, et se retrouve donc en Ligue 2. À l’instar des autres clubs relégués, la direction corse a maintenu son entraîneur. Olivier Pantaloni a donc la charge de refaire monter l’ACA en L1. Depuis le début de saison, Ajaccio ronronne avec 2 nuls à domicile contre Rodez (1-1) et contre Bordeaux (0-0). Entretemps, l’équipe corse avait arraché la victoire à Quevilly Rouen (0-1), mais est passée au travers chez le leader Caen (3-0) le week-end dernier. Pour espérer se mêler à la course à la montée, Ajaccio doit lancer une série de résultats.

En face, Dunkerque a connu un destin opposé à celui de l’AC Ajaccio. Reléguée lorsque le club corse montait en Ligue 1, la formation nordiste n’aura mis qu’une année pour retrouver la Ligue 2. Bien rentré dans sa saison, Dunkerque avait signé un nul prometteur face à Troyes (2-2) avant de s’imposer sur la pelouse de Guingamp (0-1). Depuis, la situation s’est gâtée avec deux revers concédés contre Annecy (3-0) et face à Angers (0-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Dunkerquois ont concédé un penalty au bout du temps additionnel. Marqué par ces défaites, Dunkerque devrait souffrir face à une équipe d’Ajaccio déterminée à lancer une dynamique positive.

