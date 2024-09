Létang trépigne en vue des retrouvailles entre Ethan et Kylian Mbappé

Inséparables.

Tout juste partis dans des directions différentes, Kylian et Ethan Mbappé vont déjà se retrouver. Le milieu de terrain de Lille accueillera le Real Madrid et son grand frère lors de la phase de championnat de la Ligue des champions au stade Pierre-Mauroy. Le président du LOSC a évoqué ce duel avec l’œil brillant au micro de Canal+. « On en rêvait. On en avait parlé entre nous, confie-t-il. Avant qu’on ne joue les play-off et le troisième tour, Kylian avait dit : “Mais déjà, qualifiez-vous ! Qualifiez-vous pour qu’on puisse se rencontrer !” C’est forcément une histoire dans l’histoire. Je trouve ça formidable pour les deux frères. »

Sur le site du club, le président des Dogues a aussi pris un peu de hauteur à l’égard de ce tirage : « Nous sommes très fiers de faire partie des 36 meilleurs d’Europe. C’est un vrai plaisir d’être là. Le tirage est difficile, mais il ne peut pas en être autrement en Ligue des champions. Le LOSC va notamment affronter pour la première fois le Real Madrid, la Juventus, que nous allons en plus avoir la chance de recevoir. Je suis très content pour les joueurs, le club, les supporters, mais aussi nos partenaires et plus largement notre communauté. Ce seront de très belles et de très grandes affiches dans notre stade, de très beaux événements. Mais il faudra aussi bien figurer, marquer des points et tenter de se qualifier. »

L’important, ce n’est pas que de participer.