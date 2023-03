National : Martigues nouveau leader, Concarneau nouveau dauphin

Et les bonnes affaires du soir en National sont pour… Martigues et Concarneau !

Vainqueurs d’Avranches (dixième) grâce notamment à un but de Zouaoui sur un coup franc excentré envoyé directement dans les filets au quart d’heure de jeu et à un autre signé Mara qui a profité de plusieurs bévues défensives de la part des visiteurs, les Sudistes sont les nouveaux leaders (deux points d’avance sur Versailles, avec un match d’avance) du championnat. Mais les Bretons ne sont pas en reste puisqu’ils ont battu Saint-Brieuc (seizième), Rabillard transformant un penalty important en première mi-temps, et ne disposent que de deux unités de retard sur la tête. Châteauroux (neuvième) a également planté sur péno à l’occasion de cette 25e journée, Youssouf s’occupant de la sentence pour éloigner Nancy (onzième).

Le FC Martigues garde son cap ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/fxREUD2e0d — Championnat National (@NationalFFF) March 17, 2023

Quant au héros malheureux de la soirée, il s’appelle Ba : d’un doublé (poteau rentrant à la suite d’une tête, puis break au rebond sur corner), l’attaquant a pensé donner la victoire à Villefranche (quatorzième) devant Dunkerque (quatrième) malgré la réduction de score d’un Mbemba trouvé dans la profondeur. Problème : Mbone a tout renversé dans le temps additionnel, en marquant à deux reprises. De son côté, Goujon a envoyé un joli retourné pour lancer Orléans (septième) qui a cru dominer et doubler Sedan (sixième) avec une seconde réalisation de toute beauté de Dabasse… sauf que le coup de casque de Quarshie a fait mouche, et que Ramalingom a égalisé en puissance d’une frappe foudroyante. Pendant ce temps, Cissé n’a pas loupé son face-à-face avec le gardien adverse en faveur de Paris 13 Atletico (dix-septième) avant que Le Puy (quinzième) ne lui réponde avec énormément de réussite par l’intermédiaire de Ben Fredj. Enfin, le Red Star (cinquième) n’a pas suivi le rythme du haut de tableau en concédant le nul à Bourg-en-Bresse (treizième).

Dommage pour ce bon vieux Ndoye (37 ans dans douze jours), d’ailleurs !

Le retourné de Loic Goujon pour l'US Orléans Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/whQ3yuh4Nv — Championnat National (@NationalFFF) March 17, 2023

Orléans 2-2 Sedan

Buts : Goujon (27e) et Dabasse (32e) pour Orléans // Quarshie (52e) et Ramalingom (65e) pour Sedan

Le Puy 1-1 Paris 13 Atletico

Buts : Ben Fredj (58e) pour Le Puy // Cissé (40e) pour Paris 13 Atletico

Martigues 3-0 Avranches

Buts : Zouaoui (17e), Mara (85e) et Kadir (93e)

Dunkerque 3-2 Villefranche Beaujolais

Buts : Mbemba (55e) et Mbone (90e et 96e) pour Dunkerque // Ba (23e et 41e) pour Villefranche Beaujolais

Bourg-en-Bresse 1-1 Red Star

But : Rivierez (75e) pour Bourg-en-Bresse // Ndoye (62e) pour le Red Star

Concarneau 1-0 Saint-Brieuc

But : Rabillard (14e, SP)

Nancy 0-1 Châteauroux

But : Youssouf (32e, SP)

