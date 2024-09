Les Girondins de Bordeaux actent la disparition de leur section féminine

La Gironde aime les bonnes nouvelles.

Vendredi, la DNCG annonçait l’exclusion de toutes compétitions de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Une décision qui pouvait donner lieu à un appel de la part du club, mais ce dernier a finalement refusé. En effet, Sphera Partners – consortium britannique qui a repris les féminines du club en début d’été – a décidé de ne pas contester la décision de la DNCG, faute de garanties financières suffisantes, entérinant ainsi la disparition du club.

Dans leur communiqué, les Girondins précisent le déroulé des évènements : « Depuis un mois et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du FC Girondins de Bordeaux, la direction et les conseils du club se sont consacrés très intensément à ce projet de transfert de la section féminine à Sphera Partners LLP pour tenter d’éviter sa disparition. Les parties étaient parvenues à un accord et devaient procéder à son exécution. Alors qu’il avait garanti disposer des fonds nécessaires, Sphera Partners LLP a fait part d’une défaillance inattendue le jour de l’audition qui a remis en cause sa capacité à mettre en œuvre ses engagements. » Le club ajoute tout de même chercher « des solutions alternatives d’urgence » afin de rattraper le coup. Sportivement reléguées en D2 la saison dernière, voici les filles de Bordeaux privées de football, tout simplement.

Fossoyeurs en costume.

