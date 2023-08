Haaland sacré par ses pairs, Saliba dans le onze type de Premier League

Un trophée de plus à afficher sur son drakkar.

Déjà élu meilleur joueur de la saison dernière, Erling Haaland a obtenu une nouvelle couronne, cette fois décernée par les joueurs du championnat eux-mêmes. À 23 ans, l’homme aux 52 buts en 53 matchs la saison passée a reçu le titre de meilleur joueur de la saison 2021-2022 de la part de l’Association des footballeurs professionnels britanniques.

Le reste du palmarès revient à Bukayo Saka (meilleur jeune), Rachel Daly (meilleure joueuse), et Lauren James (meilleure jeune). À noter la présence de William Saliba dans le onze type de la saison, avec 3 autres Gunners (Aaron Ramsdale, Martin Odegaard, Bukayo Saka), 5 Citizens (Ruben Dias, John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne, Erling Haaland), et deux résistants : Kieran Trippier (Newcastle) et Harry Kane (Tottenham).

Toujours ça de pris sur le Kyk’s.

