Premier tirage de l’EuroMillions du mois. La cagnotte de l’EuroMillions mise en jeu est à 31 millions d’euros ce vendredi 3 novembre 2023.

EuroMillions vendredi 3 novembre 2023 : 31 millions d’euros à gagner !

La cagnotte de l’EuroMillions est à 31 millions d’euros ce vendredi 3 novembre 2023 ! Un jackpot à jouer en ligne exclusivement sur FDJ.fr !

En plus, le jeu MyMillion va aussi rendre forcément 1 joueur français millionnaire sur ce tirage. En validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million (1 grille = 1 code, 2 grilles = 2 codes, etc.).

Pour rappel, la France est n°1 au classement des pays les plus souvent vainqueurs à l’EuroMillions. Un couple de Français a d’ailleurs remporté 130 millions d’euros le vendredi 29 septembre dernier.

Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n’y a qu’une seule adresse, FDJ.fr, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d’EuroMillions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.

Résultats Euro Millions du vendredi 3 novembre 2023

Vous aurez accès aux résultats du tirage de cet EuroMillions exceptionnel ce vendredi 3 novembre 2023, sur le site FDJ.fr juste après le Mamadou Sakhoico, PSG – Montpellier.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

