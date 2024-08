Carlo Ancelotti éteint toute polémique concernant Rodrygo

Don Carlo protège ses gamins.

Présent en conférence de presse ce vendredi soir avant d’affronter le Real Valladolid à Santiago Bernabéu (dimanche, 17 heures), Carlo Ancelotti en a profité pour établir un premier bilan. Interrogé sur l’équilibre offensif du Real Madrid, l’entraîneur italien a ainsi confessé « être encore à la recherche de son meilleur dispositif » et expliqué que « le match nul contre Majorque (1-1, en ouverture du championnat) était un excellent test, permettant déjà de voir où se situaient les failles collectives et les ajustements à faire. »

Mais surtout, Ancelotti a calmé les ardeurs concernant Rodrygo. Ces derniers jours, une information (fausse visiblement) circulait ainsi concernant le Brésilien, qui se dirait mécontent et peu valorisé avec l’arrivée de Kylian Mbappé. « J’ai discuté avec Rodrygo pour lui demander si quelque chose n’allait pas, a posé le coach. Mon joueur m’a répondu qu’il n’avait jamais fait une telle déclaration et que tout ce qui était sorti dans la presse était faux. Il se sent encore très bien ici, la preuve, il a été l’un de nos meilleurs joueurs lors des deux premiers matchs (contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe et Majorque). » Tout est une question d’équilibre donc.

Au travail maintenant.

