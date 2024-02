Pronostic Lille Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille retrouve le goût de la victoire

Auteur d’une première partie de saison aboutie, Lille continue de se rapprocher d’une qualification européenne pour la saison prochaine. En effet, les cinquièmes de Ligue 1 ont pour ambition de terminer sur le podium, alors qu’ils comptent actuellement seulement trois points de retard sur le troisième, l’AS Monaco. En championnat, les Lillois connaissaient une grande forme avec quatre victoires et un match nul, avant de s’incliner lors de la dernière journée face à Paris (3-1). En Coupe d’Europe, Jonathan David et ses coéquipiers se sont qualifiés pour le prochain tour de la Conférence League, après avoir terminé leaders de leur groupe, avec un total de quatre victoires et deux matchs nuls. Comme la saison passée, Jonathan David est l’actuel meilleur buteur du LOSC, avec 13 buts inscrits toutes compétitions confondues. L’ailier droit, Edon Zhegrova, se montre également en grande forme sous le maillot rouge (8 buts et 9 passes décisives). Du côté des absents, Umtiti, Diakité, Cavaleiro et Ilic devraient manquer la rencontre.

