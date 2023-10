244€ à gagner avec Tottenham & Leipzig (avec 100€ de bonus DIRECT à récupérer)

Après le 2/2 de la semaine dernière (ici et ici, on tente la passe de 3 sur nos combinés (avec encore 240€ à gagner). Pour le jouer, vous pouvez profiter d’un bonus de 100€ DIRECT à récupérer chez ZEbet : vous déposez une somme d’argent (par exemple 50€) et vous obtenez directement le même montant en bonus (par exemple 50€).

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 200€

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 100€, ZEbet t’offre direct 100€ de bonus et tu as donc 200€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT.

Notre combiné de dimanche

Luton – Tottenham :

Belle surprise de ce début de saison en Premier League, Tottenham revit sous Ange Postecoglou. 2es au classement et toujours invaincus, les Spurs restent sur 5 victoires et 1 nul obtenu à l’Emirates dans le derby face à Arsenal. La semaine passée, Tottenham a domicile Liverpool (2-1) à domicile et semble bien plus costaud mentalement. Promu, Luton est galère (5 défaites en 7 journées) et ne devrait pas pouvoir résister à un Tottenham en grande forme.

Leipzig – Bochum :

Battu par Manchester City en fin de match en milieu de semaine (1-3), Leipzig est encore un peu juste pour le très haut du panier européen mais le club continue de progresser. Dans le top 4 de Bundesliga et vainqueur des deux dernières Coupes d’Allemagne, le RB accueille ce samedi le relégable Bochum qui n’a pas encore gagné cette saison (3 défaites et 3 nuls en Bundesliga, élimination d’entrée en Coupe d’Allemagne). Leipzig, qui a la densité de l’effectif pour jouer tous les 3 jours, devrait prendre les 3 points.

Si vous misez par exemple sur les paris « Victoire Tottenham » et « Victoire Leipzig » dans un pari combiné, la cote atteindra :

1,73 chez ZEbet qui te permet d’obtenir 100€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 200€) avec le code X2SOFOOT.

► Profite de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscris-toi en cliquant ici.

– Rentre bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– ZEbet te permet de récupérer le montant de ton 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !

– Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tente de gagner 246€ (346€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).