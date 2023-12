Pour ses 20 ans, SO FOOT sort un podcast, intitulé "Tellement Pied". Dans chaque épisode, nous reviendrons sur les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. On commence avec l'histoire du portrait de Daniel Legrand, le dernier des acquittés de l'affaire Outreau qui aurait voulu (pu?) devenir footballeur...

<iframe loading="lazy" title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/657c63205431560017fa3acf/658d7c8ce90f1d001706b35b" width="100%" height="188px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

À l’hiver 2001, la France découvre l’affaire Outreau, qualifiée “d’affaire Dutroux à la française” puis, après trois ans d’enquête, de plus grand fiasco de son histoire judiciaire moderne. Au départ de l’ouragan, les aveux au juge Fabrice Burgaud – en échange d’une remise de peine – d’un jeune du coin, Daniel Legrand, lequel se destinait alors à une carrière de footballeur. Et qui le clame depuis vingt ans: sans cette affaire, pour laquelle il a été définitivement acquitté en 2015, il aurait percé.

Dans ce premier épisode de TELLEMENT PIED, Théo Denmat, journaliste pour So Press, raconte les petites et grandes coulisses de l’article titré Legrand perdant, paru dans le SO FOOT 208, en juillet 2023. « J’ai rapidement su, au premier coup de fil avec Daniel, que je tenais un bon papier. Parce qu’au bout de 40 secondes, Daniel m’a dit ‘je vais te montrer mes mollets’ « . Techniques tarées de concentration, méthodologie d’interviews, de recherche de témoins, complicité avec Daniel Legrand, passage marquant au cimetière, Théo Denmat est clairement venu se mettre à table. Et l’équipe de TELLEMENT PIED lui a évidemment dressé sa plus belle nappe.

Foncez découvrir l’épisode « L’affaire d’Outreau a-t-elle brisé la carrière de Daniel Legrand ? », premier d’une vingtaine d’épisodes du podcast TELLEMENT PIED, disponible sur toutes les plateformes de stream audio.

