L’Angleterre est-elle une équipe de foot US ?

Impressionnante face à la Croatie en ouverture en exploitant les espaces laissés par les Vatreni , l’Angleterre a bien plus galéré face à des blocs resserrés, notamment contre le Ghana. Avant d’affronter une RDC qui ne devrait pas trop ouvrir le jeu, les Three Lions vont devoir trouver des clés, dans un playbook qui n’a rien à envier au football américain.

Au pays du football américain, les quarterbacks sont rois. Alors quand l’Angleterre, mère du football comme on le connaît, se déplace outre-Atlantique, il est trop tentant de comparer son jeu au sport le plus populaire chez les Ricains. Si l’on s’attarde un peu sur les meilleures situations obtenues par les Anglais depuis le début du Mondial (contre la Croatie et le Panama, qui n’a pas mis le bus, loin de là), on risque fortement d’être pris au jeu et de voir des tentatives de touchdown partout.

Champion de France de football américain à plusieurs reprises avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains, Léo Sarteel imagine bien le parallèle. « Je vois l’idée, je l’ai vu un peu sur les réseaux, avance celui qui évolue en défense, au poste de safety, après de longues années comme receveur en attaque. Je comprends totalement la comparaison. »

L’Angleterre, une équipe de foot US ?

À Dallas, Foxborough ou dans le New Jersey, l’Angleterre a évolué dans trois stades qui ont eu droit à leur lot de quarterbacks légendaires. Le plus éminent d’entre eux : Tom Brady. Comme le hasard fait bien les choses, s’il y a bien un joueur de soccer fan de football et de Tom Brady, c’est Harry Kane. À tel point que ce dernier a à plusieurs reprises confié vouloir explorer une carrière en NFL dans le futur, dans un rôle de… kicker, aka celui qui passe les points au pied au foot US.

Sauf qu’à première vue, surtout sur un terrain de foot (le vrai), Kane a tout du quarterback parfait. Une métamorphose déjà observée au cours de sa saison avec le Bayern, notamment un soir de récital au Parc des Princes. Au pays de la Bud, HK, ça ne s’invente pas, s’amuse surtout à distribuer la gonfle à ses buddies – il a aussi planté trois buts – qui ont de leur côté montré quelques flashs de ce qu’ils savent faire lorsque le jeu s’ouvre et que l’adversaire ne leur propose pas un bus en guise d’adversité, comme face au Ghana.

Attention toutefois à ce que l’attaquant du Bayern ne phagocyte pas toute l’attention du passing game. Si Declan Rice, Jude Bellingham et d’autres sont aussi capables d’allonger au pied, il serait maladroit de sortir Elliot Anderson de l’équation. Par la qualité de sa patte droite, il offre une multitude de solutions aux flèches anglaises qui constituent une escouade de receveurs redoutables. Parmi eux, on retrouve encore Jude Bellingham, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford ou Anthony Gordon. On pourrait même y incorporer Djed Spence ou Nico O’Reilly, pas avare d’efforts à l’heure de dévorer les espaces.

Des flèches capables de mettre en branle des systèmes défensifs entiers de par des courses latérales et surtout verticales compliquées à défendre. « En résumant, on appelle ça le stress vertical, en attaque ou en défense, explique Léo Sarteel. L’idée, c’est de venir stresser verticalement un défenseur en lui imposant de la vitesse face à lui et en le mettant dans des choix compliqués. Parce que s’il se concentre sur sa vitesse, sur protéger cette aile ou protéger son 1 contre 1, ça fait qu’il y a peut-être des assignations plus profondes qui étaient dans sa zone d’assignation qu’il ne va pas voir. » En traduisant, à force de courses répétées et de directions difficilement lisibles sur les premiers appuis, l’attaquant peut faire tourner la tête à son défenseur. Au foot US, on appellera ça créer de la séparation, au foot, plonger dans l’espace.

Kane et Anderson, quarterbacks d’exception

Des ailiers et des latéraux capables de bombarder en profondeur en espérant dégager une zone libre pour QB1 Kane et QB2 Anderson. Mais à quel point peut-on pousser le parallèle entre les Three Lions de Tuchel et une équipe de foot US, alors qu’il semble plus simple d’aller du ballon ovale vers le ballon rond que l’inverse ?

Une transmission des idées que celui qui dévoile aussi les coulisses de son sport sur Youtube n’imagine pas vraiment dans les deux sens : « Le foot US a tellement son propre écosystème que c’est plus complexe dans ce sens-là. Je pense qu’il y a beaucoup plus de sports, comme le basket, le foot traditionnel, qui vont s’inspirer de choses du football américain, plutôt que l’inverse, dans le sens où le jeu est moins ouvert. »

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Au-delà de son rôle de distributeur dans les zones intermédiaires du terrain, à coups de grands changements d’aile en une touche pour remettre tout le monde face au jeu, Harry Kane vient aussi parfois se placer en quarterback juste devant sa défense, sur un modèle d’action qui ne doit rien au hasard. Une situation souvent observée lorsque l’Angleterre déplace le ballon de part et d’autre du terrain à la relance, de façon à étirer la défense. Un peu à l’image d’une motion avant le snap en foot US. Traduction : les déplacements des joueurs d’attaque avant que l’action ne soit engagée.

À ce moment-là, Kane vient chercher le ballon quasiment au milieu de ses centraux, déclenche l’action et dirige littéralement le jeu vers l’avant à l’aide de longues passes vers ses ailiers ou de transversales vers des zones démarquées. Une position reculée qui, avec son mètre 88, lui permet d’avoir une vision d’ensemble du terrain d’un point de vue relativement haut, à l’image des quarterbacks en NFL.

De son côté, Elliott Anderson, s’il adore envoyer des petits ballons entre les lignes, qu’on appellerait le slot en foot US, aime s’appuyer des schémas qui semblent préparés. Notamment sur des remises de son latéral sur son pied droit, que le numéro 8 remise en une touche vers la profondeur. Cette tactique a fait mouche à deux reprises contre les Croates : en provoquant le corner du 2-1, puis en amenant le but du 3-2.

Ici, Reece James remet vers l’intérieur à Elliott Anderson qui, sans regarder, envoie sa passe vers l’avant, dans la verticalité. (1/2)

Noni Madueke et Jude Bellingham ont déjà plongé. Au bout de l’action, l’Angleterre prend les devants. (2/2)

Trick plays flamboyants, jeu au sol défaillant

Le problème, c’est que cette partition, l’Angleterre n’a pu la réciter à 100% que face à la Croatie. Le Ghana, sans concession, et le Panama, dans une moindre mesure, ont laissé beaucoup moins d’espaces dans leur dos, réduisant la dangerosité des schémas de la bande de Tuchel, obligée de travailler face à une ligne défensive ultra-solide. C’est là qu’on pourrait dire que si les Three Lions ont un excellent jeu aérien, ils galèrent au contraire dans le jeu au sol, le jeu de courses. Il leur manque un vrai running back – un coureur – qui va dévorer le peu d’espace à sa disposition pour accélérer les particules.

Ce coureur aurait pu être Phil Foden ou Cole Palmer, mais il n’en est rien. Face à des blocs bas, l’Angleterre, privée de tango, est donc obligée de jouer au handball de courir entre les individus, chose qu’elle n’aime pas faire. Le problème, c’est que si au foot US, on peut adapter son attaque afin de forcer la défense à décharger sa ligne défensive pour couvrir la profondeur, au football la défense va charger sa ligne autour de sa surface pour bloquer… la profondeur. Si l’attaque est comparable, la façon de travailler la défense l’est moins. En même temps, si les deux sports étaient identiques, on s’emmerderait un peu.

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Heureusement pour elle, l’Angleterre sait remettre son sort entre les mains des tricks plays, en gros des coups de pied arrêtés, grâce auxquels les Anglais ont déjà inscrit trois buts sur sept (deux corners, un péno). Les tricks plays, ce sont ces actions qui sortent de l’ordinaire, préparées en amont et ayant pour but de surprendre l’adversaire, à l’image de ce que peut faire Arsenal sur corner. Comme ça non plus, ça ne s’invente pas, la meilleure équipe de NFL sur ces phases de jeu s’appelle les Detroit… Lions ! (Les plus curieux, allez checker ça.)

Léo Sarteel abonde : « Les coups de pied arrêtés, c’est le plus proche des trick plays. C’est là où t’as vraiment un schéma de jeu, que tu peux travailler à l’entraînement, qui va se répéter exactement de la même façon, ce que tu ne vas pas avoir au foot, dans toutes les autres phases du jeu. Il n’y a que sur les coups de pied arrêtés que tu vas avoir ça, donc c’est carrément un trick play. » La question est désormais de savoir si l’Angleterre sera capable de faire sauter le verrou congolais dans un style qui ne lui ressemble pas, afin de pouvoir appliquer sa vision du foot face aux meilleures nations, qui devraient quant à elles bien mieux lui convenir. À Atlanta, dans l’antre du meilleur running back de la ligue Bijan Robinson, l’occasion sera plus belle que jamais. Prochain snap à 18 heures !

Harry Kane s’offre un record historique avec l’Angleterre