624€ à gagner avec France & Belgique

Dernière possibilité pour faire un combiné sur le ce magnifique Mondial. On mise sur un sacre des Bleus dimanche et sur une 3ème place remportée par les Belges samedi pour aller chercher 624€ !

France - Croatie :

Belgique - Angleterre :

Si vous misez sur la victoire de la France et sur le pari "La Belgique gagne le match pour la 3e place" (prolongations et tirs au but inclus) dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Deux ans après s'être inclinée en finale de l'Euro face au Portugal, l'équipe de France retrouve déjà les joies d'une finale dans une grande compétition internationale. Les Bleus font belle impression depuis la fin de la phase de poules. Après un match complètement fou remporté face à l'Argentine (4-3), ils ont montré beaucoup de maîtrise pour écarter l'Uruguay (2-0) et la Belgique (1-0). De son côté, la Croatie va disputer la 1finale de Coupe du Monde de son histoire et devrait souffrir d'un déficit d'expérience par rapport aux Français, finalistes du dernier championnat d'Europe. Après avoir disputé 3 prolongations lors des 3 derniers matchs, les hommes de Luka Modric se présentent bien entamés physiquement pour cette finale avec, en plus, 1 jour de récupération en moins. Opposés à un adversaire à sa portée et émoussé, les Bleus ont une superbe opportunité d'accrocher une 2ème étoile à leur maillot ce dimanche.Présentes dans le groupe G au début de la compétition, les deux sélections se retrouvent ce samedi pour le match de la 3place. Éliminée par la France dans une demi-finale où elle aurait pu l'emporter, la Belgique s'est notamment distinguée en éliminant le Brésil en quarts de finale (2-1). De son côté, l'Angleterre a énormément déçu en demi-finale face à la Croatie (1-2) qui avait pourtant joué deux prolongations en 1/8et en 1/4. Déjà vainqueurs des Anglais en phase de poules, les hommes de Roberto Martinez ont les atouts et la motivation pour aller chercher la 3place, ce qui constituerait la meilleure performance de l'histoire de la Belgique dans un Mondial.