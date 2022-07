Superleague Formula : quand les clubs de foot se faisaient la course

Alors que les 20 pilotes de Formule 1 s'expliqueront ce dimanche sur le circuit Paul-Ricard à l'occasion du Grand Prix de France, certains prétendants à un baquet dans la catégorie reine auraient pu se faire les dents en Superleague Formula. Cette catégorie, qui a vécu de 2008 à 2011, rassemblait certains des plus grands clubs de foot du monde et leur permettait de s'affronter sur la piste.

Pétrole angolais, OL et V12

« Nous avons ouvert les portes du garage à une marée de supporters d'Anderlecht pour une séance d’autographes. C'était un sentiment surréaliste. »

Pari réussi, mais fin prématurée

Par Léo Tourbe

, lançait Karim Benzema à propos d’Olivier Giroud en mars 2020. Si le Madrilène est si pointu en mécanique, c’est peut-être qu’il était un grand fan de la Superleague Formula, à laquelle son ancien club, l’Olympique lyonnais, a pris part en 2009, quelques semaines avant son envol pour la capitale espagnole. Cette catégorie automobile était en fait un championnat ouvert aux clubs de football. Ainsi, l’OL, Liverpool, l’AC Milan ou encore l’Atlético de Madrid ont eu tout le loisir de se livrer de belles batailles sur la piste. Lancée en 2008, cette idée un peu farfelue est née est dans la tête de Robin Webb, au tout début du nouveau millénaire. L’homme d’affaires anglais avait alors remarqué que quatre fans de Premier League sur dix étaient friands de F1, et il s’était donc mis en tête de créer le Premier 1 Grand Prix. Le projet était tombé à l’eau en 2003, manque de financement oblige, avant même qu’une monoplace puisse goûter l’asphalte."Je vais le faire, et je vais l'appeler Superleague Formula", expliquait le têtu Robin Webb à Motor Sport en 2019. Cette persévérance est récompensée, puisque la FIA homologue la compétition, qui trouve également un sponsor, Sonangol, une entreprise pétrolière angolaise. En 2008, la première saison a lieu, se déroulant en six week-ends, lors desquels se tiennent trois courses, et sacre le Beijing Guoan, emmené par Davide Rigon, désormais pilote chez Ferrari, qui a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans. Le club chinois devance le PSV Eindhoven, l’AC Milan et Liverpool, rien que ça. Même si le concept a de quoi faire sourire et ressemble à un coup marketing - ce qui n’est pas faux -, ce championnat est une véritable opportunité de se montrer pour les jeunes pilotes, ou ceux qui veulent se relancer. Les monoplaces étant toutes les mêmes (Panoz DP09, équipé d’un V12 de 750 chevaux), la différence se fait surtout au pilotage et récompense donc les meilleurs.Fort d’un joli succès, le championnat passe de 18 à 19 équipes en 2009, avec notamment les arrivées de l’Olympique lyonnais et des Girondins de Bordeaux., annoncent sur leur site les Rhodaniens, qui présentent leur monoplace avant un OL-PSG (0-0). La qualité du plateau pilote augmente aussi. Sébastien Bourdais, à peine remercié par Toro Rosso en Formule 1, rebondit moins de deux mois plus tard au FC Séville, avec lequel il remporte même une course. Ce coup-ci, c’est Liverpool qui est sacré, et Bourdais prend la direction de l’OL la saison suivante., s’enthousiasme Laurent Redon, qui s’occupe de diriger l’écurie lyonnaise via sa propre structure. Et l’histoire commence bien ,puisque Bourdais remporte la deuxième course de la saison. Mais les résultats dégringolent, et le Sarthois quitte finalement la catégorie après seulement cinq week-ends, alors qu’une saison en compte douze.Cette année 2010 (à nouveau remportée par Rigon, mais pour Anderlecht) est la dernière pour l’OL, mais aussi pour la plupart des clubs, alors que le sponsor titre quitte l’aventure à l’aube de la saison suivante. Un gros coup dur, puisque l’argent n’afflue plus et le championnat ne peut plus survivre. Pourtant, la discipline semblait sur la pente ascendante, et Robin Webb se voyait déjà à la tête d’un très grand championnat. expliquait-il , optimiste, juste avant la reprise. Cette ultime saison se termine prématurément, après seulement deux manches sur les douze prévues., détaillait alors Webb, mystérieux, en 2019. Cette série avait plutôt bien réussi son pari de connecter les fans de F1 et de foot., racontait Craig Dolby qui pilotait pour les Mauves en 2008. Il paraît que M’Baye Niang et ses talents de pilote seraient intéressés pour prendre un baquet en cas de retour du championnat.