Quand Bafé Gomis effraye un ramasseur de balle avec sa célébration panthère

Il à cru quoi le ramasseur de balle ? ??? et l’autre qui fait la planche sur le dos de Gomis ??‍♂️? ! Il y a rien qui va dans la vidéo ? pic.twitter.com/OvZSNFL6tE — Rod (@RodTapieM) 22 février 2019

#قوميزلا ماشاء الله رجع لطبيعته الولد وتأقلم مع الحركة وصار يسويها ??شكرا قوميز لكل ماتفعله @BafGomis pic.twitter.com/HNRle2Y26X — نواف الحازمي (@aboamal1434) 21 février 2019

DDG

À 33 ans et en pré-retraite à Al-Hilal, Bafé Gomis ne fait plus peur à grand-monde ?Eh bien si. Alors que l'international français venait de marquer un pion en championnat contre Al-Ittihad, il a tout naturellement effectué sa traditionnelle « célébration panthère » . Et là, c'est le drame : un ramasseur de balle vers qui Gomis s'est tourné, toutes griffes dehors et prêt à bondir, s'épouvante d'inquiétude et prend ses jambes à son cou pour échapper au prédateur.Mis au courant de sa bévue involontaire, l'ancien Stéphanois et Lyonnais a offert son maillot au petit garçon à l'issue de la rencontre. Une tunique que le jeune garçon a revêtue peu après... en imitant le félin.La vie de Bafé Gomis est plus belle que la vôtre.