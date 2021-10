Pronostic Zenit Saint-Pétersbourg Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Juventus confirme son embellie chez le Zenit Saint-Pétersbourg

Encore champion de Russie en titre, le Zenit Saint-Pétersbourg a lancé sa campagne de qualification par une courte défaite sur le terrain du champion d’Europe en titre, Chelsea (1-0) sauvé par l’efficacité de son attaquant belge Romelu Lukaku. Ensuite lors de la 2journée, les Russes se sont faits plaisir face aux Suédois de Malmö (4-0). Ce succès les relance dans la course à la qualification pour la qualification en 8de finale. Sur la scène nationale, les hommes de Semak occupent la tête malgré les deux dernières défaites consécutives face à Arsenal Tula (2-1) et contre Sotchi (2-1) qui ont stoppé la série d’invincibilité du Zenit. Depuis le début de saison, la formation russe s’appuie sur son potentiel offensif composé de Dzyuba, Erokhin et de l’iranien Azmoun pour décrocher des résultats, ces trois attaquants ont tous inscrit 5 buts en championnat.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Massimo Allegri est revenu cet été du côté de Turin pour redonner ses lettres de noblesse à la Vieille Dame. Le technicien italien a connu une entame difficile avec plusieurs contre-performances en Serie A. Depuis quelques journées, la Juventus a retrouvé son ADN avec sa haine de la défaite et une efficacité diabolique sur le front de l’attaque. Le match face à la Roma de ce week-end est caractéristique de l’état d’esprit apporté par Allegri. En effet, ses joueurs ont été malmenés mais sont parvenus à s’imposer face à ceux de Mourinho. Critiqué depuis le début de saison pour plusieurs boulettes, Szczesny s’est rattrapé en repoussant le penalty de Jordan Veretout. Offensivement, la Vieille Dame a eu quelques opportunités grâce aux percussions des Kean, Chiesa ou Bernadeschi. Face à la Louve, Alvaro Morata a effectué son retour tandis que Paolo Dybala semble encore trop juste pour reprendre face aux Russes. Victorieux de ses 5 derniers matchs, le club turinois devrait enchaîner sur la pelouse du Zenit qui est dans une mauvaise période, et faire par la même occasion un grand pas vers les 8de finale.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Zenit Saint-Pétersbourg Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !