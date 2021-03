Pronostic West Ham Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se relance face à Leeds

Quatrième de Premier League à l'orée de cette journée, West Ham réussit une saison exceptionnelle. Inattendus à ce niveau, lesimpressionnent par le jeu proposé. Si une défaite n'est jamais réjouissante, celle concédée par West Ham à l'Etihad face à Manchester City le week-end dernier (victoire 2-1) a confirmé le potentiel des hommes de David Moyes. En effet, lesont posé beaucoup de problèmes auxet ont été tout proches de ramener un point qui aurait été au final mérité. Le club londonien s'appuie sur une colonne vertébrale articulée autour de l'excellente doublette Soucek – Rice. Le jeune milieu anglais réalise une saison impressionnante et est devenu le capitaine de sa formation. De plus, West Ham a certainement réalisé l'un des meilleurs coups du mercato hivernal en attirant un Jesse Lingard déjà pleinement épanoui dans son nouveau club et encore auteur d'une prestation de premier plan face à City. Offensivement, Antonio a inscrit son 7but de la saison à l'Etihad, tandis que Bowen et Benrahma apporte de la percussion sur les ailes. La seule mauvaise nouvelle pour Moyes concerne le poste de gardien de but, puisque Fabianski est indisponible tandis que Randolph, qui a assuré l'intérim face à City, est incertain. Si l'absence du portier irlandais venait à se confirmer, l'expérimenté David Martin (35 ans) disputerait son 1match en Premier League à 35 ans.De son côté, Leeds est calé dans le milieu de tableau avec 12 points d'avance sur le premier relégable. Lesont assuré l'essentiel pour leur retour dans l'élite et devraient rester en Premier League à l'issue de la saison. Equipe la plus irrégulière du championnat, Leeds s'est incliné à domicile face à Aston Villa (0-1) après avoir dominé tranquillement Southampton quelques jours auparavant (3-0). Le club du Nord de l'Angleterre va sans doute déplorer plusieurs absences importantes puisque Phillips, Rodrigo ou Struijk sont soit absents soit incertains pour ce choc. En pleine forme et à domicile, West Ham devrait confirmer sa place dans le Top 4 en s'imposant face à une formation de Leeds irrégulière et qui n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison.