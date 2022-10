Pronostic Viktoria Plzen Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern en balade à Plzen

Passé par les tours préliminaires, le Viktoria Plzen fait partie des formations les plus modestes de cette Ligue des Champions et a eu la malchance de tomber dans le groupe le plus relevé avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan. La formation tchèque se trouve logiquement en dernière position avec 0 point au compteur et 1 seul but inscrit, lors de la lourde défaite au Camp Nou contre les Blaugranas (5-1). Lors des autres rencontres, le Viktoria a été dominé à domicile par l’Inter (0-2) avant de subir les assauts bavarois à l’Allianz Arena de Munich (5-0). En grande difficulté sur la scène européenne, Plzen se montre très solide sur le plan national où il a pris les commandes devant le Slavia Prague. La formation tchèque s’est imposée le week-end dernier face au Mlada Boleslav (2-0) et est toujours invaincu avec un bilan de 8 victoires et 2 nuls lors des 10 premières journées.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern Munich affiche deux visages. En effet, le club bavarois se montre intraitable au niveau européen avec un très bon bilan à mi-parcours avec 3 succès obtenus, 9 buts inscrits et aucun encaissé. En revanche, en Bundesliga, le Bayern souffre et doit se contenter de la 3place à 4 points du leader, l’Union Berlin. Le week-end dernier, les hommes de Nagelsmann ont perdu de nouveaux points dans le Klassiker en concédant l’égalisation du Borussia Dortmund dans le temps additionnel (2-2), alors que Goretzka et Sané avaient permis aux Bavarois de prendre un avantage de 2 buts. Revenu de blessure lors de cette rencontre, Kingsley Coman a été expulsé suite à 2 cartons jaunes reçus. Depuis le début de saison, Leroy Sané affiche un excellent niveau et est certainement le meilleur élément de son équipe. Auparavant plus passeur que buteur, il a trouvé le chemin des filets a 8 reprises déjà depuis le début de saison. En déplacement face à l’adversaire le plus modeste du groupe, le Bayern devrait poursuivre son parcours en s’imposant tranquillement face à la formation tchèque.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Viktoria Plzen Bayern Munich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !