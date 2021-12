Pronostic Valence Espanyol Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence continue sa moisson face à l'Espanyol Barcelone

La Liga reprend déjà ce vendredi avec ce match entre le Valence CF et l'Espanyol Barcelone. En 8position de Liga avec 1 seul point de retard sur le Top 6, Valence se bat pour une qualification en Coupe d'Europe. Après un dernier exercice manqué, qui avait vu de nombreux joueurs partir pour renflouer les caisses, le club Ché semble être reparti sur de bonnes bases. Désormais coaché par l'excellent entraîneur de Getafe José Bordelas, Valence fonctionne par séries cette saison. Après un gros démarrage, puis un passage à vide entre mi-septembre et fin octobre, Valence reste sur 5 victoires consécutives, 2 qualifications en Coupe du Roi et 3 succès en championnat. Vainqueurs chez le Celta Vigo (1-2) et à domicile face à Elche (2-1), les Valenciens avaient enchaîné avant la trêve en s'imposant dans un derby fou disputé à Levante (3-4). Les 4 buts avaient été marqués par le capitaine Soler (7 buts en Liga cette saison) et l'ancien Parisien Guedes (6 buts), auteurs chacun d'un doublé. En face, l'Espanyol Barcelone fait un beau début de saison pour un promu. 11de Liga, les coéquipiers de l'ancien Lyonnais Sergi Darder comptent 8 points d'avance sur la zone rouge. En revanche, il est important de noter que le club catalan a pris 20 de ses 23 points à domicile. En déplacement, l'Espanyol affiche un bilan famélique de 3 nuls et 6 défaites en 9 rencontres. L'équipe a d'ailleurs perdu ses 4 derniers matchs disputés à l'extérieur. En grande forme et dans son stade, Valence devrait pouvoir s'imposer face à un Espanyol Barcelone en difficultés hors de ses bases.