Pronostic Union Berlin Schalke 04 : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

L’Union Berlin pour enfoncer un peu plus Schalke 04

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Union Berlin Schalke 04 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Schalke 04 traverse une période catastrophique. Alors certes, les coéquipiers de Weston McKennie ne pourront pas a priori descendre à l’échelon inférieur, mais, la phase retour des joueurs de Gelsenkirchen est désastreuse. En 12 rencontres, la troupe de David Wagner n’a récolté que 7 points. Soit une moyenne de 0,58 points par rencontre depuis le 17 janvier. Et malheureusement, le break n’a rien changé en faveur de Schalke 04. C’est même pire puisque l'équipe vient d’enchaîner une 4défaite consécutives face au Werder Breme (1-0) à la maison. Par ailleurs, on ne peut pas vraiment dire que Schalke 04 enchaîne les matchs contre les cadors. Au préalable de sa dernière déconvenue face à un Werder relégable, la formation de la Ruhr avait perdu contre le Fortuna Düsseldorf et Augsbourg.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Union Berlin est l’une des équipes de Bundesliga les plus touchés par ces rencontres à huis clos. Suand on connaît l’ambiance électrique qui règne dans ce stade Alten Forsterei, on comprend mieux comment cette formation est parvenue à faire chuter Dortmund (3-1) ou encore Gladbach (2-0) à la maison lors de la phase retour. Ce public manque cruellement à la formation de la capitale, et les mauvais résultats s’enchaînent depuis la reprise. Défait par le Herta (4-0) dans le derby, Munich (2-0) et Gladbach (4-1), Berlin a arraché le point du nul à la maison il y a 10 jours contre Mayence (1-1). L’Union est à 4 points de la zone rouge et ce match est d’une importance capitale pour cette équipe face à un Schalke en décomposition qui devrait enchaîner une nouvelle défaite.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Union Berlin Schalke 04 encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !