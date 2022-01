Pronostic Toulouse Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enfonce Nancy

Proche de retrouver la Ligue 1 la saison passée, Toulouse a poursuivi sur son rythme en début de saison pour prendre les commandes du championnat. Le TFC a ensuite connu un coup de mou au cœur de l'automne qui a permis le retour de ses adversaires. Actuellement, les Toulousains pointent en seconde position avec un point de retard sur Ajaccio, qui domine la Ligue 2. Après avoir signé deux contre-performances face à Niort (défaite 1-2) et contre Rodez (1-1 au Stadium), le club haut-garonnais s'est repris en s'imposant aux Costières face à Nîmes (1-2) avec une nouvelle réalisation de l'inévitable Healey. Le Gallois est le meilleur buteur de Ligue 2 avec 13 buts à son actif. Sur leur lancée, les hommes de Philippe Montanier se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France en dominant successivement Nîmes (4-1) et Cannes (0-1). Les Toulousains auront un prochain tour abordable puisqu'ils affrontent le FC Versailles.

De son côté, l'AS Nancy Lorraine vit une saison galère. En effet, le club lorrain végète à la dernière place du classement depuis de longues semaines. Ces mauvaises performances ont entrainé le licenciement de l'allemand Stendel, tandis que son remplaçant Benoit Pedretti a préféré jeter l'éponge après quelques rencontres. La direction de l'ASNL a décidé de nommer Albert Cartier pour tenter de sauver le club. L'ancien coach messin officiera pour la première fois ce lundi au Stadium. Après avoir connu un léger réveil lors de la prise en main du club par Pedretti, Nancy est retombé dans ses travers avec 4 revers consécutifs en Ligue 2. En revanche, la formation lorraine vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France en tombant deux Ligue 1, Troyes et Rennes au bout de la séance des tirs aux buts. Tourné vers son objectif de montée en Ligue 1, Toulouse devrait se sortir du piège nancéen et remporter un 1er succès important en 2022.