Pronostic Toulouse Ajaccio : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le TFC a plutôt bien négocié son retour dans l'élite depuis cet été en prenant rapidement des points qui lui ont permis de prendre de l'avance sur la zone de relégation. Cependant, les hommes de Philippe Montanier ont connu un calendrier difficile lors des dernières semaines avant la Coupe du monde avec des défaites survenues contre Lens (3-0), Monaco (0-2) et Rennes (3-1). Et jeudi soir, ils n'ont pas existé au Vélodrome (6-1). Malgré tout, les promus peuvent compter sur une équipe talentueuse et de nombreux atouts, notamment au milieu de terrain avec les excellents Spierings, van den Boomen et Dejaegere qui se connaissent par cœur et qui pourraient prendre le jeu à leur compte dimanche face à un adversaire nettement plus abordable que les précédents. 13du classement, Toulouse est en revanche la 8e meilleure équipe de L1 à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Effectivement, contrairement aux derniers adversaires du TFC, l'AC Ajaccio ne joue pas une place en Coupe d'Europe. Bien au contraire, l'objectif du club reste prioritairement le maintien après avoir connu une première partie de saison difficile. Les Corses ont d'ailleurs perdu 4 de leurs 8 déplacements cette saison et ils doivent pour le moment se contenter d'une dangereuse 15place au classement malgré une victoire arrachée mercredi à domicile contre la lanterne rouge Angers (1-0). Face à un concurrent direct dans la course au maintien, Toulouse a une belle occasion de se relancer et d'embarquer son public avec lui pour les prochaines échéances qui risquent d'être très importantes avec des duels face aux équipes mal classées.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !