Pronostic Torino AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma accroche un résultat face au Torino

La Roma ouvre la 38e dernière journée de Serie A car la Louve disputera la finale de la Conference League face au Feyenoord la semaine prochaine. Les Romains affrontent ce vendredi une équipe du Torino qui ne joue plus rien lors de cette ultime journée. Le Toro a réalisé une saison nettement plus convaincante que la précédent où les partenaires de Belotti avaient longtemps lutté pour se maintenir. Le Torino finit fort avec une seule défaite concédée lors des 8 dernières journées, face au Napoli (0-1). Le week-end dernier, les Turinois sont allés chercher une victoire à Vérone (0-1) sur une réalisation de Brekalo, alors que Belotti est également revenu en forme depuis son retour de blessure (8 buts en 21 matchs). Ce succès permet au Toro d'occuper la 10e place du classement. Dans son stade, le Torino n'est en revanche pas dans la forme de sa vie avec un seul succès obtenu lors des 7 dernières réceptions. De son côté, la Roma a évidemment un objectif majeur dans cette fin de saison, la Conference League. En effet, en dominant Leicester en demi-finale grâce à un excellent Tammy Abraham, la Louve s'est hissée en finale où elle affrontera le Feyenoord. Un succès dans cette compétition offrirait aux romains une place européenne. Actuellement, la bande à Mourinho occupe la 6e place de Serie A avec 3 points de retard sur le rival laziale. Les Giallorossi regardent surtout dans le rétroviseur puisque la Fiorentina et l'Atalanta Bergame n'accusent qu'un point de retard. Les forces laissées en Coupe d'Europe se font ressentir en Serie A puisque la Roma reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Pour ce déplacement au Torino, Mourinho devrait certainement reposer quelques éléments importants en prévision de la finale de la Conference League. Pouvant s'assurer l'Europe en cas de victoire ce vendredi soir, la Roma semble en mesure d'accrocher au moins un point face à une équipe du Torino plus à l'aise en déplacement qu'à domicile.