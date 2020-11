Pronostic Slavia Prague Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Nice sans son âme face au Slavia Prague

Champion de République tchèque, le Slavia Prague n'est pas parvenu à se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions, à l'inverse de la saison précédente. Tombée dans le groupe de la Mort avec le Barca, Dortmund et l'Inter, l'équipe tchèque avait dû se contenter de la dernière place du groupe. Cette saison, le Slavia s'est incliné lors de la double confrontation face à Midtjylland (4-1) et doit se contenter de l'Europa League. Pour ses débuts dans cette C3, le Slavia a été dominé en Israël par l'Hapoël Beer Sheva (3-1). Les hommes de Trpisovsky se sont repris en s'imposant à domicile face au Bayer Leverkusen (1-0) grâce à une supériorité numérique rapidement obtenue. A la lutte avec le Sparta Prague pour la tête du championnat, le Slavia n'a plus joué depuis début octobre en raison de la pandémie.

Balayé par Leverkusen (6-2) pour son entrée en lice en Europa League, Nice a ensuite réalisé une très bonne semaine. Dans un premier temps, les Aiglons ont tenu tête à Lille, alors leader de Ligue 1 (1-1) et ont ensuite décroché leur première victoire en Europa League face à l'Hapoël Beer Sheva (1-0) dans une journée marquée par l'attaque terroriste à Nice. Le week-end dernier, les Niçois ont livré une très belle prestation à Angers (0-3). Cependant, ce match a été marqué par la grave blessure de Dante. L'international brésilien, capitaine de l'OGCN, sera absent toute la saison. Cette indisponibilité est handicapante car l'ancien Bavarois est le leader des Aiglons. A domicile, le Slavia semble en mesure d'enchainer une deuxième victoire de rang face à un Nice meurtri et dominé largement à Leverkusen il y a 15 jours.