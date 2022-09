Pronostic Saint-Etienne Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne reverdi face à Grenoble

L'AS Saint-Etienne connait une entame de saison compliquée. Handicapée par 3 points de pénalité suite aux incidents qui ont émaillé leur fin de match face à Auxerre lors des barrages, la formation stéphanoise a passé la plus grande partie de son temps dans la zone de relégation. Actuellement, les hommes de Laurent Battles se trouvent en 18position avec 2 points de retard sur le 1non relégable. Sans ses points de pénalité, l'ASSE serait dans le ventre mou de la Ligue 2. Depuis sa lourde défaite à domicile face au Havre (0-6), Saint-Etienne montre un visage nettement plus intéressant notamment dans le jeu avec un football offensif pratiqué. Contre Bastia à Geoffroy Guichard, les joueurs du Forez nous ont montré un aperçu de leur potentiel avec un Krasso très percutant. Ensuite, les Stéphanois ont obtenu le nul à Pau (2-2) avant de réaliser une très bonne opération à domicile en prenant le dessus sur Bordeaux (2-0) qui était alors leader de Ligue 2. Avant la trêve internationale, l'ASSE s'est inclinée à Guingamp (2-1) dans une rencontre où les protégés de Battles ont payé leur inefficacité. Cependant, dans le jeu, Sainté a montré qu'elle pouvait rivaliser avec l'une des meilleures formations de Ligue 2. Les arrivées de Bouchouari, Monconduit, Chambost, Petrot ou Wadji cet été ont considérablement renforcé les Verts. Pour la réception de Grenoble, Saint-Etienne va pouvoir bénéficier du soutien d'une partie de son public.

De son côté, Grenoble est calé à la 9position avec 12 points. Les Isérois doivent cette excellente performance à leurs prestations à domicile où ils ont récolté 10 points. Après avoir perdu deux matchs consécutivement face à Amiens (1-0) et contre le Paris FC (1-2), les hommes de Vincent Hognon se sont repris lors de la réception d'une équipe caennaise qui joue pourtant le haut de tableau (1-0). Cette performance est surprenante car les Grenoblois se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique avec l'expulsion de Paquiez pour deux cartons jaunes. A son avantage depuis son arrivée en Isère, l'ancien clermontois Tell a marqué le seul but de cette rencontre. Dans ce derby, l'ASSE boostée par le retour de ses supporters devrait s'imposer pour tenter de sortir de la zone de la relégation. D'autant plus que Sainté a gagné ses 2 derniers matchs à domicile, tandis que Grenoble n'a pas gagné un match à l'extérieur (2 défaites, 2 nuls).