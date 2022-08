Pronostic Rodez Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez - Bordeaux : encore un match tristoune des Bordelais ?

En Ligue 2 depuis 3 ans, Rodez n'arrive pas à passer de palier. Comme lors des trois dernières saisons, les Ruthénois vont sans doute encore seulement jouer le maintien. Toujours coaché par Laurent Peyrelande, ils avaient fini seulement en 17position avec 3 points d'avance sur Quevilly-Rouen, barragiste. Et les prémices de la nouvelle saison n'annoncent rien de meilleur. Décevant lors de sa préparation, Rodez a tenu le match nul à Quevilly-Rouen au bout d'un pauvre 0-0 face à une autre équipe qui devrait jouer le maintien.

Finalement maintenu en Ligue 2, Bordeaux n'a évidemment pas eu la meilleure préparation pour repartir au front cette saison. Au milieu de leurs problèmes administratifs, les Girondins ont disputé 4 rencontres amicales cet été avec deux victoires face à Rodez et Trélissac pour un nul face à Saint-Etienne et un revers contre Orléans. Avec un recrutement très encadré, Bordeaux va devoir faire confiance à ses jeunes cette saison, mais aussi peut-être, jusqu'à leur éventuel départ, à des joueurs qui souhaitent quitter le club (Hwang, Oudin, Onana). Pour son premier match, Bordeaux a concédé un pauvre match nul (0-0) face à Valenciennes, dans un match pauvre en occasion. Auteurs tous les deux d'un match nul vierge pour leur entrée en lice la semaine passée, Rodez et Bordeaux devraient nous offrir comme lors de la 1re journée un match cadenassé avec moins de 3 buts.