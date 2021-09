Pronostic Rodez Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio reste invaincu à Rodez

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Rodez - Ajaccio chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 8journée de Ligue 2 oppose Rodez à l’AC Ajaccio. Ces deux formations réalisent une excellente entame de championnat puisque les Aveyronnais occupent la 8place tandis que les Corses sont 2. La saison passée, les hommes de Laurent Peyrelade avaient réussi à se maintenir en se montrant solides tout au long de la saison, en enchainant notamment de nombreux matchs nuls (19 en 38 journées). Pour ce nouvel exercice, Rodez a connu une première catastrophique à Caen avec une lourde défaite (0-4). Par la suite, les Ruthénois se sont repris et sont depuis invaincus avec un bilan de 3 victoires et 3 nuls. La semaine passée, la formation aveyronnaise a confirmé son excellent début de saison, en signant un succès à Amiens (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Ajaccio a connu une énorme désillusion il y a 2 ans avec l’arrêt du championnat en cours de saison. A ce moment-là, la formation corse était barragiste avec des équipes comme Troyes et Clermont. Si les Troyens et les Clermontois ont su rebondir l’année suivante en accrochant directement la Ligue 1, Ajaccio avait connu une mise en route poussive. Par la suite, les hommes de Pantaloni étaient montés en puissance pour obtenir un maintien assez tranquille. Cette saison, Ajaccio s’est tout de suite mis dans la bain en accrochant un excellent résultat au Stadium face au grand favori, Toulouse (2-2). En confiance suite à cette performance, la formation corse a ensuite aligné d’excellentes prestations avec des succès sur Amiens, Caen, Sochaux et le Paris FC, pour des nuls contre Auxerre et Guingamp. Malgré ce calendrier compliqué, Ajaccio s’est montré très solide à l’image de son match en retard contre le Paris FC, qui fait partie des équipes de êtes en milieu de semaine (0-1). Sur une excellente dynamique, Ajaccio semble avoir les moyens pour se sortir du piège ruthénois et accrocher au moins un nul, dans une nouvelle rencontre à moins de 4 buts- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !