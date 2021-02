Pronostic Rennes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes – Saint-Etienne : les deux équipes marquent

Avec 10 points de retard sur la 4place, le Stade Rennais semble avoir abandonné ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En revanche, les Bretons sont installés en 5position, qualificative pour les barrages d'Europa League. Le stade Rennais connaît une saison sur courant alternatif, avec de bonnes périodes comme des passages plus délicats. Depuis leur élimination de la Ligue des Champions, les Bretons se sont montrés performants en alignant 7 rencontres sans la moindre défaite avec un excellent bilan de 5 victoires et 2 nuls. La défaite concédée face à Lille et les deux nuls contre Lorient et Lens ont cependant refroidi les ardeurs rennaises. Solide formation du championnat, Rennes n'a pas pour autant de match facile et doit lutter à chaque rencontre. Le départ de Raphinha, excellent actuellement à Leeds, a été une perte importante pour le club rennais. Battu en Coupe de France par Angers jeudi (2-1), Rennes doit se reprendre en Ligue 1.De son côté, l'AS Saint-Etienne est lancé dans son opération maintien. Mal en point et en points, les Verts se sont repris sur les 3 dernières journées en prenant 7 points sur les 9 possibles (victoires face à Nice et Metz qui restait sur une belle série d'invincibilité, nul contre Nantes). Ce bon passage permet au club du Forez de compter 7 points de plus que le FC Nantes, première formation relégable. Claude Puel, conscient que la marge est faible avec la zone rouge, veut surfer sur la confiance engendrée par les victoires contre Nice et Metz. L'ancien coach de Leicester espère que la défaite à Sochaux en Coupe de France (1-0) aura servi de piqure de rappel à l'heure d'affronter Rennes. Le technicien stéphanois a vu Cissé et Modeste arriver lors du mercato hivernal. Le défenseur de l'Olympiakos a livré une excellente prestation face au FC Metz, tandis qu'Anthony Modeste doit retrouver du rythme, après une demi-saison quasiment sans jouer. La mauvaise nouvelle vient de l'absence de Romain Hamouma, meilleur élément offensif des stéphanois, et l'incertitude autour du porte-bonheur et capitaine, Matthieu Debuchy. Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux formations qui vont tenter de s'imposer pour atteindre rapidement leurs objectifs respectifs (la C3 pour Rennes et le maintien pour Saint-Etienne), et on devrait voir des buts de chaque côté.