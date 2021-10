Pronostic Rennes PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG poursuit son sans-faute à Rennes

Le Stade Rennais a connu une saison dernière sur courant alternatif. Néanmoins, l'arrivée de Bruno Génésio et l'excellente dernière ligne droite du club ont permis aux Bretons d'accrocher une place dans la nouvelle Conference League. Contraint de disputer les barrages, les Rennais se sont défaits tranquillement de Rosenborg. Ensuite, pour lancer leur phase de groupe, les Rouge et Noirs ont été tenus en échec au Roazhon Park par les Tottenham Hotspurs (2-2). En milieu de semaine, les hommes de Bruno Génésio ont raté leur première période face au Vitesse Arnhem mais sont revenus ensuite avec de bien meilleures intentions pour finalement accrocher la victoire aux Pays-Bas (2-1). Bien parti sur la scène européenne, le Stade Rennais va mieux depuis quelques journées en Ligue 1 avec une large victoire sur le Clermont Foot (6-0) et un nul malheureux à Bordeaux (1-1). Les Bretons sont cependant seulement 13du classement.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris Saint-Germain a débuté sa saison en championnat sur les chapeaux de roue. En effet, les hommes de Pochettino ont remporté leurs 8 premières rencontres et comptent 9 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Racing Club de Lens. Néanmoins et malgré cette excellente entame, le club parisien cherchait toujours la bonne formule. Malmené à Bruges (1-1) en Ligue des Champions, Pochettino a ensuite affiné sa tactique pour permettre à son équipe d'être plus compacte et moins facile à contrer. Après avoir entrevu des progrès contre Lyon (2-1), le Paris Saint-Germain a livré une grande partie face à Man City (2-0) en milieu de semaine avec le premier but de Lionel Messi. De retour de blessure, Marco Verratti a été exceptionnel au milieu de terrain, tout comme Gana Gueye et Herrera. Déterminés à poursuivre leur très belle dynamique, les Parisiens devraient enchainer à Rennes en accrochant une 9victoire en Ligue 1 malgré une équipe remaniée qui devrait voir Di Maria, suspendu en C1, débuter ce dimanche.