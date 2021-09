Pronostic Rennes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Clermont Foot montre qu'il a de la ressource face à Rennes

Auteur d’une très bonne fin de saison dernière, le Stade Rennais éprouve des difficultés dans cette entame de championnat. Les Rouge et Noirs pointent actuellement en 16position avec 5 points. Après avoir vécu une entame convenable avec deux nuls face à Lens et Brest, Rennes était parvenu à s’imposer dans le derby face à Nantes (1-0) grâce à Martin Terrier. Depuis cette victoire, la formation rennaise s’est inclinée lors des 3 dernières journées face à Angers, Reims et le week-end dernier à Marseille, sans marquer de but à chaque fois (0-2 sur les 3 matchs). Dominé par la fougue marseillaise, Rennes s’était créé quelques opportunités mais a finalement concédé une défaite logique. Bruno Genésio déplore des absences importantes devant puisque Terrier et l’international belge Doku sont blessés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont réalise une entame intéressante pour un promu. La formation auvergnate pointe en 6position et montre également de très belles choses sur le terrain. En effet, le Clermont foot est une équipe plaisante à voir évoluer, tournée vers l’attaque. Depuis le départ de cette saison, les hommes de Gastien ne se sont inclinés qu’à une seule reprise face au PSG. Lors des deux dernières réceptions au Montpied, la formation auvergnate n’a pas été aidée par la VAR avec un but injustement annulé face à Metz et une exclusion sévère face à Brest (Gastien, le fils). Muet depuis quelques rencontres, Momo Bayo a manqué de tranchant dans le dernier geste, car le Guinéen a eu quelques opportunités intéressantes face aux Bretons. Arrivé lors du mercato, Rashani semble être la bonne pioche du recrutement auvergnat puisque le Kosovar compte déjà 4 buts et une passe décisive en 6 journées. Pour cette affiche, Clermont pourrait créer une surprise en Bretagne en tenant au moins tête à des Rennais battus sur leurs 3 derniers matchs de Ligue 1.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !