Pronostic Reims Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Lorient verrouillé

Après une entame de championnat solide avec trois matchs nuls face à Nice, Montpellier et Metz, le stade de Reims s'est logiquement incliné contre le PSG pour la première de Messi en Ligue 1. Néanmoins, lors de cette rencontre, la formation champenoise a montré des dispositions intéressantes, qui se sont confirmées la semaine passée au Roazhon Park de Rennes (0-2). En effet, les hommes d'oscar Garcia se sont montrés efficaces face aux Bretons pour accrocher leur première victoire de la saison grâce à Ekitike et Koffi, parfaitement servis par Ilan Kebbal. Le milieu de terrain rémois avait déjà impressionné contre le PSG malgré la défaite (0-2) et a livré une nouvelle excellente prestation face à Rennes. Dixième de Ligue 1 à l'orée de cette journée, Reims pourrait devancer son adversaire du jour en cas de succès ce dimanche. En face, Lorient a réussi une excellente seconde partie de saison l'an passé, qui lui a permis d'assurer son maintien. Sur leur lancée, les Lorientais ont plutôt bien débuté ce nouvel exercice puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois face à Montpellier (3-1). Pour le reste, les Merlus alternent entre victoires à domicile face à Monaco et Lille et des nuls en déplacement à Saint-Etienne et Lens. Lors de l'intersaison, Lorient a réussi à conserver son buteur nigérian, Terem Moffi, auteur de 14 réalisations la saison passée. L'attaquant lorientais a été une nouvelle fois décisif la semaine passée face à Lille en inscrivant un but et en offrant l'autre à son compère Laurienté. Ayant fait souvent des matchs nuls sur les 5 premières journées (3 pour Reims et 2 pour Lorient), ces deux formations pourraient se neutraliser, dans une rencontre fermée avec moins de 3 buts, comme lors de 4 des 5 premiers matchs des Rémois.