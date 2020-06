Pronostic Real Sociedad Celta Vigo : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Celta Vigo dans la continuité chez la Real Sociedad

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Real Sociedad Celta Vigo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dos au mur depuis de nombreuses journées en Liga, le Celta Vigo a fait forte impression ce week-end lors de la réception du Deportivo Alaves. La plus mauvaise attaque du championnat (avant le match) a cartonné une faible défense d’Alaves (6-0) grâce à un double de l’ancien milieu Barcelonais Rafinha entre autres. Depuis plusieurs semaines, le club de Galice va beaucoup mieux. Alors certes, le spectacle n’était pas au rendez-vous avant Alaves, mais l'équipe du buteur Iago Aspas n’a perdu qu’à une seule reprise (Villareal) sur les 8 derniéres journées avec seulement 4 buts encaissés durant cette série.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Real Sociedad est une méconnaissable depuis la reprise des hostilités. 4avec une série de 4 victoires lors des 5 dernières journéesavant le confinement, la Sociedad se retrouve désormais distancé à 5 points de la 4e place (qualificative pour la Ligue des Champions) à l'orée de cette journée, à cause de résultats catastrophiques. Si la défaite contre Madrid, marqué par l’arbitrage favorable au club de la capitale (1-2) ce week-end, était envisageable, celle contre le Deportivo Alaves à fait beaucoup de mal (2-0). Pour le match de reprise, le club basque avait signé un match nul désastreux à domicile contre Osasuna (1-1). Rien ne va plus chez les Basques et le Celta pourrait en profiter pour prendre au moins 1 point.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Real Sociedad Celta Vigo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !