Pronostic Real Madrid FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid se reprend face au FC Séville

Depuis son élimination du milieu de semaine en Ligue des Champions face à Chelsea, le Real Madrid est désormais seulement concerné en Liga, où il est toujours en course pour remporter le titre. Dominés par desnettement plus performants, lespeuvent sauver leur saison en championnat. Le club madrilène compte deux points de retard sur l'Atlético Madrid qui se déplace au Camp Nou lors de cette journée. En cas de succès deset des hommes de Zidane, la Casa Blanca prendrait les commandes de la Liga, grâce à son avantage pris dans les confrontations directes face au club catalan. De plus, les Madrilènes et notamment Eden Hazard ont reçu de nombreuses critiques de la presse locale pour leur réaction en fin de match à Stamford Bridge. Un succès ce dimanche permettrait d'atténuer l'ambiance qui règne autour du club. La semaine passée, lesont lutté pour s'imposer difficilement face à Osasuna (2-0) grâce à des réalisations de ses brésiliens, Casemiro et Militao. Mais comme souvent ils ont fait le boulot (6 victoires, 2 nuls sur les 8 dernières journées)En face, le FC Séville a certainement dit adieu au titre le week-end dernier en s'inclinant contre l'Athletic Bilbao (1-0). Ce revers ne doit pas faire oublier l'excellente saison des hommes de Julen Lopetegui qui ont déjà assuré leur participation à la prochaine Ligue des Champions. Les Andalous réalisaient une très bonne fin d'exercice puisqu'ils ont été invaincus pendant 8 journées avec 7 victoires et un nul. Historiquement, ce déplacement à Madrid ne réussit guère au club andalou qui reste sur 13 défaites dans l'enceinte madrilène. Pour cette affiche, le Real va vouloir se ressaisir suite à son élimination en Ligue des Champions et devrait conserver son excellente série à domicile, face à un FC Séville possiblement un peu démotivé, en décrochant les 3 points.