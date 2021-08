Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG appliqué face à Strasbourg en attendant Messi

Après un dernier exercice compliqué (2de Ligue 1, demi-finaliste de C1 et vainqueur de la Coupe de France), le PSG vient de signer l'un des plus beaux mercatos de l'histoire du foot. En dehors de l'arrivée ultramédiatisée de Messi cette semaine, le club parisien avait trouvé son latéral droit tant espéré avec un Hakimi déjà excellent, et a également recruté autres 3 joueurs majeurs : le milieu néerlandais Wijnaldum, l'expérimenté Sergio Ramos et le portier Donnarumma, meilleur gardien de l'Euro. Après avoir perdu le Trophée des Champions face à Lille avec une équipe B voire C (1-0), le PSG a remporté samedi dernier son 1match de Ligue 1 en étant assez sérieux à Troyes, et ce malgré de nombreuses absences (victoire 2-1). Ce samedi, pour le retour du public parisien au Parc, le PSG devrait avoir meilleure allure malgré les forfaits actés de Sergio Ramos et Messi. Après une saison dernière passée à lutter pour le maintien, le Racing Club de Strasbourg a mal démarré son nouvel exercice. Désormais entraîné par l'ancien Rennais Julian Stéphan qui est venu remplacer l'historique Thierry Laurey (leader de L2 avec le Paris FC), le club alsacien a perdu son premier match, à domicile, face à une équipe d'Angers qui a lancé elle aussi un nouveau cycle (0-2). Alors que la saison passée, les deux postes d'attaquants titulaires étaient presque toujours occupés par Diallo et Ajorque, l'arrivée de Kevin Gameiro, de retour au club cet été, a redistribué les cartes et va peut-être enrayer la belle attaque strasbourgeois. A domicile et face à Strasbourg qui n'a pas su marquer contre Angers dimanche dernier, Paris devrait l'emporter au Parc sans encaisser de but.