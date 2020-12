Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG solide face à Strasbourg

Champion de France en titre, le PSG connaît une première partie de saison compliquée. La fatigue accumulée lors du Final 8 en Ligue des Champions cet été est certainement l'une des raisons de ce début délicat. Néanmoins, le club francilien est toujours en course en C1 où il affrontera le FC Barcelone en 8mais aussi en Ligue 1 avec une troisième place, à seulement 1 point des 2 leaders Lille et Lyon. Depuis le début de saison, les hommes de Tuchel ont perdu des rencontres importantes en Ligue 1 face à Monaco, Marseille ou Lyon. En revanche, les Parisiens se sont repris le week-end dernier en ramenant un nul de leur déplacement dans le Nord face à Lille (0-0), quelques jours après avoir dominé Lorient sans encaisser de but (2-0). Les Parisiens vont devoir finir l'année sur un succès pour ne pas voir ses rivaux s'éloigner.

De son côté, Strasbourg lutte pour son maintien en Ligue 1 Les Alsaciens, auteurs de deux très bonnes saisons, rencontrent moins de réussite lors de cet exercice. Les hommes de Thierry Laurey pensaient avoir relancé la machine en alignant 4 matchs sans la moindre défaite, avec deux succès face à Nantes et Angers pour des nuls contre Rennes et Metz. La défaite logique concédée contre Bordeaux à la Meinau (2-0) le week-end dernier a refait plonger les Strasbourgeois dans le doute. Avec seulement 2 nuls obtenus depuis 1993 au Parc des Princes, Strasbourg souffre contre les Parisiens. Meilleure défense de Ligue 1, le PSG devrait faire parler sa solidité face à Strasbourg lors de dernier match de l'année 2020.