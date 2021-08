Pronostic Portugal Irlande : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Portugal tranquille face à l’Irlande

Présent lors de l'Euro 2020, le Portugal est tombé lors des 8e de finale face à la Belgique, malgré une prestation intéressante. Victorieux de son premier match face à la Hongrie (0-3), les Lusitaniens avaient ensuite chuté face à l'Allemagne (2-4) avant de prendre un point décisif face à la France (2-2). Lors du début de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, disputé avant l'Euro, les Portugais se sont imposés face à l'Azerbaïdjan (1-0) et contre le Luxembourg (1-3). En revanche, les hommes de Fernando Santos ont été tenus en échec en Serbie (2-2) dans un match sur lequel ils avaient été privé d'un but victorieux à la dernière minute sur une erreur arbirale. En tête de son groupe avec la Serbie, le Portugal doit s'imposer face à l'Irlande pour ne pas se retrouver pour rester bien en place dans la course à la 1re place, synonyme de Mondial. Pour atteindre cet objectif, Santos a convoqué un groupe fortement similaire à celui de l'Euro avec les André Silva, Bernardo Silva, Pepe, Moutinho et bien évidemment le nouveau joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Le Mondial 2022 devrait être la dernière compétition internationale disputée par CR7. Ses coéquipiers devraient tout mettre en œuvre pour se qualifier.

En face, l'Irlande n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2020, comme elle l'avait pu le faire en 2016 avec un 8e de finale face à la France. En perte de vitesse, la sélection irlandaise a très mal lancé cette campagne de qualification pour le Mondial. En effet, les hommes de Kenny se sont inclinés face à la Serbie (3-2) et surtout contre le Luxembourg (0-1). Dernière de son groupe, la sélection irlandaise est au pied du mur. En manque de talents, les Irlandais s'appuient sur l'expérience des Coleman, McClean ou Long, des joueurs cependant qui semblent vieillissants. Nettement supérieur sur le papier et domicile, le Portugal devrait s'imposer tranquillement face à une sélection irlandaise limitée, avec au moins 2 buts d'écart.