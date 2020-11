Pronostic Porto OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions + 100€ offert SANS CONDITIONS

4

Porto, un pas vers la 2e place

L'OM veut stopper sa terrible série

Deux formations au complet

Les compos probables :

Un nouveau flop pour l’OM ?

Auteur d'une excellente fin de saison dernière, le FC Porto a décroché un nouveau titre de champion du Portugal, devant un Benfica qui a coulé lors de la dernière ligne droite. Pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les Portugais se déplaçaient à l’Etihad pour défier Manchester City. Sans complexes, les partenaires de Pepe ont parfaitement débuté en ouvrant le score sur un exploit individuel du colombien Luis Diaz. Porto a offert une belle résistance mais s’est inclinée face à l’efficacité des hommes de Guardiola (1-3). La bande à Sergio Conceicao a fait le job lors de la 2journée en s’imposant à domicile face à l’Olympiakos grâce à des réalisations de Vieira et Sergio Oliveira. Lors de cette rencontre, les Portugais ont été plutôt dominés par les Grecs, notamment dans la possession. Les débuts sont en revanche laborieux en Liga NOS, où le FC Porto occupe seulement la 3place du classement après 3 journées. Ce week-end, les Dragoes se sont inclinés face au modeste Ferreira (3-2).En s’inclinant face à Manchester City (3-0) au Stade Vélodrome la semaine dernière, l’Olympique de Marseille a enregistré sa 11défaite de rang en Ligue des Champions. Pour ce déplacement au Portugal, les Phocéens espèrent mettre fin à cette terrible série. Battu lors des arrêts de jeu face à l’Olympiakos lors de la 1journée (1-0), Marseille a bénéficié de quelques jours supplémentaires de préparation pour ce choc face à Porto puisque sa rencontre face à Lens a été reportée, suite à une propagation de cas de Coronavirus dans l’effectif nordiste. Deuxième de Ligue 1 la saison passé, Marseille pointe actuellement à la 5e place, grâce à ses deux récents succès face à Bordeaux et Lorient. Décevants lors des deux premiers matchs de C1, les leaders marseillais, Dimitri Payet et Florian Thauvin doivent élever leur niveau pour permettre à l’OM d’accrocher des points à Porto mais ce sera compliqué.Dans les rangs portugais, l’expérience de Pepe, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, est primordiale. Taulier de la défense des, l’ancien Merengue a de beaux restes comme il l’a démontré lors des deux premières journées de cette C1. Lors du dernier mercato, Porto a réussi à se faire prêter Sarr par Chelsea. L’ancien Niçois était titulaire face à City mais pas face à l'Olympiakos. Offensivement, Sergio Conceicao compte sur le réveil de Marega, plutôt discret depuis le départ de la saison, mais le colosse est bien épaulé par les Corona, Vieira, Otavio, etc. A Marseille, l’effectif est au complet. André Villas-Boas a le choix et devrait se rapprocher d’une formation classique. Le Portugais avait aligné un XI expérimental, sans réussite, face à City pour contrecarrer les plans des joueurs de Pep Guardiola. Payet devrait réintégrer le 11, ainsi que Morgan Samson.Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Vieira, Otavio - MaregaMandanda – Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Samsom, Rongier, Kamara - Thauvin, Payet, Benedetto.Décevant depuis le début de saison, l’OM s’est sauvé miraculeusement lors de plusieurs fins de rencontres. En Ligue des Champions, le club phocéen s’est montré pauvre dans le jeu face à une formation de l’Olympiakos loin de faire partie des meilleures formations européennes et un Manchester City loin de son meilleur niveau. Le réveil des Payet, Thauvin ou Benedetto est essentiel si l’OM veut espérer obtenir un résultat dans cette rencontre. Avec leur grande envie de ne pas égaler un triste record en C1, les Marseillais pourraient parvenir à scorer sur cette rencontre. Mais invaincu face à l’OM en Ligue des Champions (3 victoires et 1 nul) et plus expériemnté, Porto devrait poursuivre sa série et remporter 3 points précieux.Retrouvez le Pronostic Porto OM encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs