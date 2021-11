Pronostic Pologne Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Pologne – Hongrie : une victoire pour la qualif'

Dans ce groupe I des éliminatoires pour le Mondial 2022 le verdict officiel n'est pas tombé mais le résultat final ne fait aucun doute. Avec 3 points de retard sur l'Angleterre, la Pologne a techniquement toujours une chance de se qualifier mais en ayant perdu à Wembley et avec un déplacement à San Marin lors de cette dernière journée, le suspense n'est plus d'actualité. Néanmoins, la sélection polonaise est assurée de participer aux barrages pour le prochain Mondial puisqu'elle compte 5 points d'avance sur l'Albanie, troisième. Depuis le début de cette campagne de qualification, la Pologne n'a perdu qu'une seule fois, à Wembley, pour deux nuls contre les Anglais et les Hongrois (3-3) lors du match aller. Décevante à l'Euro, la bande à Lewandowski va tout faire pour finir ces éliminatoires sur une bonne note pour se préparer pour les futurs barrages. La Pologne compte évidemment sur son attaquant vedette Lewandowski, auteur d'un doublé en Andorre vendredi (1-4), et sur le Marseillais Milik, qui a lui aussi trouvé le chemin des filets en milieu de semaine.

De son côté, la Hongrie avait réussi à se qualifier pour le championnat d'Europe, où elle avait bien figuré malgré une élimination dès la phase de poule. En revanche, les Hongrois ne participeront pas au prochain Mondial puisqu'ils sont trop loin pour accrocher au moins la place de barragiste. Les défaites concédées lors de la double confrontation face à l'Albanie auront pesé lourd dans le résultat final. La victoire en milieu de semaine face à San Marin (4-0) fut vaine, mais a permis aux Hongrois de prendre confiance. La star de cette équipe, Dominik Szoboszlai s'est notamment distingué en inscrivant un doublé. A ses côtés, on retrouve les Szalai, Nego ou Nagy. A domicile, la Pologne devrait finir sur une bonne note face à une Hongrie déjà éliminée.