Pronostic Pays-Bas Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Les Pays-Bas font le job face à la Bosnie

Absents des deux grandes dernières compétitions internationales, les Pays-Bas retrouveront l'Euro en juin prochain suite à leur deuxième place obtenu dans leur groupe, derrière l'Allemagne. La sélection batave a connu quelques mois agités avec le départ de Ronald Koeman, leur sélectionneur, parti rejoindre le FC Barcelone. Les mauvais résultats obtenus lors des deux derniers rassemblements sont certainement dû à cette période transitoire. Franck De Boer est désormais à la tête des. Pour son 1match, le nouveau sélectionneur a vu sa sélection s'incliner face au Mexique en amical. Les Néerlandais se sont ensuite repris en ramenant deux nuls de leurs déplacements en Bosnie et en Italie. Mercredi, la sélection batave a bien préparé ce match de Ligue des Nations en faisant un bon nul face à l'Espagne. De son côté, la Bosnie a perdu le mois dernier en demi-finale de barrage de l'Euro face à l'Irlande du Nord et ne participera donc pas au prochain championnat d'Europe. Portée ces dernières années par son duo Dzeko-Pjanic, la sélection bosnienne semble sur le déclin. Dernière de ce groupe et battue en amical jeudi à domicile par l'Iran (0-2), la Bosnie sera en plus privée de son meilleur buteur Edin Dzeko, positif au Covid. Pour cette rencontre, les Pays-Bas devraient s'imposer face à une Bosnie sur le recul pour jouer la gagne dans ce groupe.