Pronostic Paris FC Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC joue son dernier atout face à Valenciennes

A quelques journées de la fin, la Ligue 2 connaît déjà les équipes qui termineront dans le Top 5. Si Toulouse est assuré de retrouver la Ligue 1, les 4 autres formations luttent pour accrocher la 2place qui permettra également de monter directement. 5, le Paris FC est actuellement la formation la moins bien placée puisqu’elle compte 5 points de retard sur l’AC Ajaccio. En grande forme début 2022, le PFC a connu un coup de moins bien en mars avec 4 journées sans la moindre victoire qui a freiné la très belle série des hommes de Laurey. Repartis de l’avant, les Parisiens s’étaient imposés contre Rodez et Caen. En revanche, le club parisien a chuté le week-end dernier sur la pelouse de Bastia (2-1), où le milieu de terrain Mustapha Name a tout de même inscrit son 3e but consécutif. Assuré de disputer les barrages, le Paris FC abat certainement l’une de ses dernières opportunités d’accrocher la 2place.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valenciennes est dans une situation nettement plus compliquée puisque le club nordiste est 16et ne compte que 3 points d’avance sur le premier relégable, Rodez. Les Nordistes se doivent de prendre des points supplémentaires pour s’éloigner de la zone rouge, mais à 3 journées de la fin cela devrait le faire. Les hommes de Christophe Delmotte ont vécu un passage délicat avec 4 défaites de rang mais a stoppé cette spirale négative en prenant un point contre Ajaccio (0-0) le week-end dernier. Le plus inquiétant dans cette fin de saison vient du fait que le VAFC ne marque plus. En effet, la formation nordiste vient d’aligner une 5rencontre sans le moindre but inscrit. A domicile, le Paris FC devrait saisir sa chance face à Valenciennes et se replacer dans la course à la 2place.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !