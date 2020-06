Pronostic Osasuna Leganes : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Leganes à Osasuna pour croire à son maintien

Dix-neuvième de cette Liga, le club de Leganes est dans une situation très précaire à l'approche de cette fin de saison. Depuis la reprise, Leganes s'est tout d'abord incliné deux fois contre le FC Barcelone (2-0) au Camp Nou mais surtout contre Valladolid (2-1) un concurrent direct. Opposés à Majorque dans la foulée, les partenaires de l'ancien Monégasque Carrillo ont arraché le match nul à Majorque (1-1) avant de perdre 3 points précieux contre Grenade (0-0) avec un penalty raté de Guerrero en 2mi-temps. Le club va donc quand même mieux depuis 2 journées. Dans le camp adverse, Osasuna a probablement validé de manière définitive son maintien avec cette victoire sur le terrain d'Alaves en milieu de semaine. Dans une rencontre pauvre en occasions, Toni Lato a réussi à se montrer décisif un peu après l'heure de jeu. Avant ce match, Osasuna n'avait pas remporté la moindre victoire avec un nul du côté d'une Sociedad malade et deux défaites à la maison contre l'Atlético Madrid (5-0) et face à Valence (2-0). Le promu est quasiment sauvé mais se trouve un peu trop loin des places européennes, et pourrait manquer de motivation en cette fin de saison. Contrairement à l'Osasuna, Leganes sera ultra-motivé et devrait prendre les 3 points pour croire au maintien.