Pronostic OM Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM efficace face à Nantes

Sans se montrer brillant, l'Olympique de Marseille occupe la 6place de ligue 1, avec deux matchs en moins par rapport aux autres équipes. Les Phocéens ont vu en effet leurs rencontres face à Lens et Nice être reportées suite à l'épidémie de Covid qui a touché ces deux formations. En Ligue 1, l'OM reste sur trois victoires consécutives face à Bordeaux (3-1), Lorient (0-1) et Strasbourg (0-1). En championnat, les hommes d'André Villas-Boas n'ont perdu qu'une seule fois face à Saint-Etienne (2-0) au Vélodrome. 2du dernier championnat, l'OM a pour ambition de finir dans le Top 4 de Ligue 1. AVB fait face à la méforme de plusieurs éléments, notamment sur le plan offensif, où seul Thauvin, avec ses 3 buts et 5 passes décisives, surnage. Battu une nouvelle fois en Ligue des Champions par Porto (0-2), l'OM a en revanche toujours su se reprendre en Ligue 1.

De son côté, Nantes occupe la 14place de Ligue 1 avec 12 points. Les Canaris se montrent irréguliers depuis le début de saison mais ont profité pleinement de leurs confrontations face aux équipes bretonnes pour accumuler des points. En effet, les Nantais se sont imposés face à Lorient et Brest, lors des dernières journées. Solide à domicile, le FCNA se montre moins à l'aise à l'extérieur et devrait souffrir au Vélodrome face à une équipe marseillaise désireuse de monter en régime. Pour cette rencontre, l'OM devrait encore faire le job en ligue 1 et s'imposer face à Nantes.