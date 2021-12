Pronostic OM Lokomotiv Moscou : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L'OM sort sur une bonne note face au Lokomotiv Moscou

Troisième de sa poule d'Europa League, Marseille ne joue plus rien mais pourrait continuer son aventure européenne en conservant sa position. Actuellement, les Phocéens possèdent deux points d'avance sur leur adversaire russe et ont donc seulement besoin d'un point pour valider leur place en 16de finale de la Conference League. La lourde défaite subie sur le terrain de Galatasaray il y a 15 jours(4-1) a annihilé les derniers espoirs pour l'aventure en Europa League. Après avoir égayé la Ligue 1 avec son football enjoué lors de l'été, la formation olympienne est nettement moins bien depuis plusieurs semaines. L'OM était cependant parvenu sans réellement convaincre à s'imposer face à Troyes et Nantes sur le même score de 1-0. Samedi en revanche, les Marseillais se sont inclinés au Vélodrome face à une équipe brestoise en pleine forme (1-2). Lors des dernières rencontres, le milieu de terrain brésilien Gerson est monté en puissance en inscrivant les deux derniers buts de son équipe. Pour la réception du Lokomotiv Moscou, Sampaoli devrait opérer à quelques changements avec les titularisations de Milik (3 buts en 4 matchs de C3), Lirola ou Under. Lors du match aller, l'OM avait le match en main avant de concéder une égalisation tardive alors que les Russes évoluaient en infériorité numérique. En face, le Lokomotiv Moscou a un mince espoir de décrocher la troisième place qualificative pour la Conference League. Pour cela, la formation russe doit s'imposer au Stade Vélodrome. Depuis le début de cette Europa League, les partenaires de Fedor Smolov ont seulement accroché deux nuls, lors du match aller face à Marseille et sur la pelouse de Galatasaray. Lors de la dernière journée, le club moscovite a été surclassé à domicile par la Lazio (0-3). En championnat, le Lokomotiv n'est pas au mieux avec une 6place, à 12 points du leader le Zenit Pétersbourg. De plus, les Moscovites sont sur une terrible série de 4 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Russes se sont inclinés dans leur stade face à Ural (0-1) qui était avant ce succès, dernier du classement. Pas au mieux, le Lokomotiv devrait s'incliner pour la 5fois consécutive lors de son déplacement à Marseille.