Pronostic OM Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM renoue avec la victoire face à Angers

La Ligue 1 doit délivrer ses dernières récompenses lors des deux dernières journées de championnat, avec notamment la 5place synonyme d'Europe, convoitée par Marseille, Lens et Rennes. Le club phocéen est la formation qui avait le calendrier le plus favorable pour s'approprier cette position mais s'est montré décevant lors des dernières rencontres. Tenu en échec par Strasbourg (1-1) au Vélodrome, Marseille a ensuite été surpris à Saint-Etienne (1-0). Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas su profiter des contre-performances lensoises et rennaises pour accentuer leur avance. Actuellement, l'OM occupe cette 5place tant désirée grâce à une différence de buts favorable par rapport aux Sang et Or. Pour ce dernier match au Vélodrome de la saison, l'équipe olympienne va vouloir finir sur une bonne note et s'imposer. En face, le SCO d'Angers a réalisé une dernière ligne droite décevante. Comme l'an passé, les Angevins ont signé une bonne 1partie de saison avant d'enclencher une très mauvaise spirale lorsqu'ils ont été décrochés de la course à l'Europe. En effet, lors des 14 dernières journées, le SCO ne s'est imposé qu'à deux reprises face à Metz et le week-end dernier contre une formation dijonnaise déjà condamnée. Avant cette victoire, Angers avait perdu ses 4 matchs précédents. Assuré de se maintenir, le SCO a déjà la tête tournée vers la saison prochaine, ce dont pourrait profiter l'OM pour accrocher une victoire importante dans la course à la 5place.