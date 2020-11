Pronostic Olympiakos Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City va chercher les 1/8es face à l’Olympiakos

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Olympiakos – Man City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 3 points au compteur, l’Olympiakos est toujours dans le coup pour la qualification pour les huitièmes de finale. Le club grec possède 3 points de retard sur Porto et 6 sur Manchester City. Les partenaires de Valbuena avaient parfaitement lancé leur campagne en s’imposant en fin de match face à l’Olympique de Marseille (0-1). La suite fut moins glorieuse avec des revers à Porto (2-0) et à l’Etihad face aux Citizens (3-0). En championnat, le club du Pirée partage la tête avec l’Aris Salonique. Le week-end dernier, l’Olympiakos s’est imposé face au Panathinaïkos (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester City réalise un sans-faute en Ligue des Champions avec des succès sur Porto (3-1), Marseille (0-3) et l’Olympiakos (3-0). Avec 9 points en 3 journées, le club de Manchester assurerait sa place pour les huitièmes de finale en cas de succès en Grèce. Performant en Europe, City souffre en revanche en Premier League. Les hommes de Guardiola occupent en effet une décevante 13place avec 8 points de retard sur le duo Tottenham-Liverpool. Le club mancunien vient de faire match nul face aux(1-1) à l’Etihad, et s’est incliné face auxà Londres (2-0) dans une rencontre marquée de son emprise par José Mourinho. Le coach portugais a donné une leçon tactique à Pep Guardiola. Désireux de se qualifier rapidement pour les huitièmes de finale et quasiment au complet, Manchester City devrait s’imposer en Grèce face à un adversaire qu'il avait battu largement à l'aller.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Olympiakos Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !