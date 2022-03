Pronostic Nigéria Ghana : Analyse, cotes et prono du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022

Le Nigéria décroche son ticket face au Ghana

Ce barrage retour entre le Nigéria et le Ghana reste ouvert puisque les deux formations se sont quittées sur un match nul (0-0) à l'aller. Si le Nigéria semble être dans une situation favorable, il est conscient qu'un match nul avec des buts l'éliminerait car la règle du but à l'extérieur est toujours effective en Afrique. Il faudra donc gagner ou s'imposer aux tirs au buts après un 0-0 pour voir le Qatar. Les Super Eagles sortent d'une Coupe d'Afrique des Nations décevante avec une élimination dès les 8de finale face à la Tunisie de Khazri. Avant cela, les Nigérians avaient remporté toutes leurs rencontres. Convoqué initialement, Ndidi a dû déclarer forfait et manquera dans l'entrejeu des Super Eagles. Discret à l'aller, le Napolitain Osimhen doit une revanche à ses fans lors de ce match retour. Pour épauler l'ancien lillois, on devrait retrouver Iheanacho de Leicester, Simon de Nantes et Chukwueze de Villarreal. De son côté, le Ghana sot d'une CAN désastreuse et mise sur ce barrage pour se rattraper. A l'aller, les Ghanéens ont été les plus dangereux sans trouver la faille. Pour cette rencontre retour, les Ghanéens décrocheraient leur ticket pour le Mondial 2022. Le Ghana pourra compter sur le retour d'André Ayew qui a purgé son match de suspension. L'ancien Marseillais viendra épauler son frère Jordan mais aussi les Amartey, Djiku, Partey ou Odoi. Le Ghana semble en déclin depuis quelques années, puisque outre sa CAN très décevante, il avait eu énormément de mal à se qualifier pour ces barrages. En effet, en phase de poules, la sélection avait arraché la 1place en battant sur son dernier match l'Afrique du Sud sur un penalty, dépassant son adversaire au classement au nombre de buts marqués pendant les éliminatoires. Poussé par son public, le Nigéria devrait être en mesure de trouver la faille et de s'imposer face au Ghana.