Pronostic Newcastle Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

La dernière affiche de Premier League avant le début de la Coupe du Monde nous amène à Saint James Park où Newcastle affronte Chelsea. Depuis l’arrivée cumulée des fonds saoudiens et d’Eddie Howe sur le banc des, la formation du Nord de l’Angleterre réalise de très bonnes choses. Mal en point l’an passé, Newcastle avait réalisé une excellente dernière ligne droite qui lui avait permis de se maintenir. Sur cette lancée, les Magpies se montrent très performants lors de cette nouvelle campagne. En effet, Newcastle occupe la 3place du classement avec 7 points de retard sur le leader, Arsenal et 5 sur Manchester City, second. Désormais, les hommes d’Eddie Howe vont s’attacher à regarder dans leur rétroviseur puisque Tottenham accuse un seul point de retard et Man U, 4. Depuis le début de saison, la bande à Shelvey ne s’est inclinée qu’une seule fois à Anfield face à Liverpool (2-1) en concédant un but au bout du temps additionnel. Depuis ce revers, Newcastle tourne à plein régime et a notamment remporté ses 4 derniers matchs de championnat face à Everton, Tottenham, Aston Villa et Southampton. Ces résultats sont impressionnants car sur cette période la recrue la plus onéreuse de Newcastle Isak était blessé, tout comme le virevoltant Allan Saint-Maximin. Pour affronter Chelsea, le Suédois devrait être absent quant au Français il a récemment effectué son retour dans le groupe.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea vit une période délicate. Après avoir connu une entame idéale sous les ordres de Graham Potter, les Blues sont en train de coincer. En effet, le club londonien reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Après avoir été tenu en échec par Brentford et Manchester United, Chelsea s’est incliné lourdement à Brighton (4-1) avant de passer au travers dans le derby face à Arsenal (0-1). En plus de ses mauvais résultats, les prestations fournies sont très inquiétantes avec un jeu très pauvre. La magie de Potter a disparu et ce constat s’est confirmé en milieu de semaine avec un revers en Carabao Cup face à une formation de Manchester City pourtant fortement remaniée (2-0). Potter avait aligné une équipe compétitive avec les Mendy, Koulibaly, Cucurella, Zakaria, Kovacic, Pulisic ou Ziyech qui n’a jamais su tenir la dragée face aux jeunes Skyblues encadrés par quelques éléments aguerris. Suite à leur mauvaise passe, les Blues se retrouvent en 7position à 5 points du Top 4. Dans une forme exceptionnelle et poussée par son public de St James Park, Newcastle devrait creuser l’écart avec une formation de Chelsea, heureuse que la trêve intervienne.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !